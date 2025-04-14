Прокуратура выясняет причины экстренной посадки и задержки рейсов из «Толмачево»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства массовых задержке рейсов воздушными судами авиакомпании «Азур Эйр». Об этом сообщили в Телеграмм-канале ведомства.

— В аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией «Азур Эйр» объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск, Томск и на Пхукет (Королевство Таиланд), — сказано в сообщении.

Уточнятся, что прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей. Сотрудники ведомства выяснят, предоставлялись ли пассажирам необходимые при таких обстоятельствах услуги.

Помимо массовых задержек рейсов следствию предстоит выяснить и причину вынужденной посадки в новосибирской аэропорту пассажирского лайнера «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Гуанчжоу. Причиной незапланированной посадки стала неисправность генератора. На борту самолета находилось 386 человек, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управлении на транспорте российского Следственного комитета.

Известно, что после экстренного приземления воздушное судно так и смогло продолжить полет. В результате пассажиров отправили в Гуанчжоу резервным бортом. На данном этапе новосибирский следственный отдел на транспорте инициировал доследственную проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершено расследование дела о падении частного самолета. Следователи передали его на рассмотрение мировому судье шестого судебного участка Заельцовского района Новосибирска.