Комиссия из мэрии пришла в неработающие концессионные бани

Проверку использования концессионного имущества провел департамент по инвестициям мэрии Новосибирска. Комиссия оценивала состояние муниципального имущества — общественных бань, расположенных по адресам Клубная, 37 и Переездная, 63.

Концессионером выступает компания ООО «Объединение 24-Г». На момент осмотра обе бани были закрыты и находились в нерабочем состоянии, персонал на объектах отсутствовал.

— В ходе проверки не выявлено обязательных мероприятий по реконструкции объекта. С момента предыдущей проверки (октябрь 2024 года), ремонтные работы на объектах не проводились, — говорится в заключении комиссии.

По результатам контрольного мероприятия концессионеру в очередной раз указано на недопустимость нарушения условий соглашения и необходимости исполнения взятых на себя обязательств.

Представитель компании заявил, что с формулировкой акта не согласен. По его информации, работы в соответствии с проектом и соглашением на объекте начаты.

Между тем в соцсетях местные жители возмущаются и интересуются, когда бани снова начнут работать:

Была шикарная баня, страшненькая, в историческом стиле, но шикарная по качеству пара. Сейчас закрыта. Очень жаль, ходить больше некуда.

Баня не работает и не понятно, что будет со зданием. Почему бы владельцу не написать, когда откроется баня?

Интересно, что баня на Клубной, судя по отзывам в соцсетях, в 2024 году работала.

Напомним, концессионное соглашение на бани №1 и №9 было заключено в 2019 году. Оно рассчитано на 26 лет, каждый квартал концессионер должен был платить в городскую казну около 110 тысяч рублей. После реконструкции коммерсанты обязаны были сохранить обслуживание льготников по сниженным расценкам.

Ранее редакция сообщала о том, что в списке клиентов банного концессионера в Новосибирске не нашли льготников.