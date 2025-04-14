Комиссия из мэрии пришла в неработающие концессионные бани

Проверку использования концессионного имущества провел департамент по инвестициям мэрии Новосибирска. Комиссия оценивала состояние муниципального имущества — общественных бань, расположенных по адресам Клубная, 37 и Переездная, 63.
Концессионером выступает компания ООО «Объединение 24-Г». На момент осмотра обе бани были закрыты и находились в нерабочем состоянии, персонал на объектах отсутствовал.
— В ходе проверки не выявлено обязательных мероприятий по реконструкции объекта. С момента предыдущей проверки (октябрь 2024 года), ремонтные работы на объектах не проводились, — говорится в заключении комиссии.
По результатам контрольного мероприятия концессионеру в очередной раз указано на недопустимость нарушения условий соглашения и необходимости исполнения взятых на себя обязательств.
Представитель компании заявил, что с формулировкой акта не согласен. По его информации, работы в соответствии с проектом и соглашением на объекте начаты.
Между тем в соцсетях местные жители возмущаются и интересуются, когда бани снова начнут работать:
Интересно, что баня на Клубной, судя по отзывам в соцсетях, в 2024 году работала.
Напомним, концессионное соглашение на бани №1 и №9 было заключено в 2019 году. Оно рассчитано на 26 лет, каждый квартал концессионер должен был платить в городскую казну около 110 тысяч рублей. После реконструкции коммерсанты обязаны были сохранить обслуживание льготников по сниженным расценкам.
Ранее редакция сообщала о том, что в списке клиентов банного концессионера в Новосибирске не нашли льготников.
Фото 2ГИС \\ автор: 2ГИС.
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