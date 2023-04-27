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Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

  • 27/04/2023, 17:09
Автор:
Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский
Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.

О том, как Big Data помогает принимать эффективные решения, привлекать новых клиентов и делать релевантные предложения целевой аудитории, Infopro54 рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Рынок Big Data: реалии

— Наблюдаете ли вы повышение спроса на проекты, связанные с Big Data?

— Мы начали работать с Big Data в 2017 году, когда с помощью аналитики больших данных выбирали локации для своих базовых станций. Затем обкатали технологию при запуске новых салонов связи с партнерами по франшизе. И уже потом вышли на внешний рынок. На сегодняшний день в нашей копилке, я имею в виду макрорегион «Сибирь», уже около десяти крупных проектов. Небольшие проекты реализуются постоянно — по 2-3 в месяц. «Коробочные» решения в том числе.

— За это время бизнес увеличил расходы на аналитику с использованием технологий Big Data?

— Да, выручка Tele2 от услуг на основе больших данных увеличилась во втором квартале 2022 года на 52%, в третьем — на 36% в сравнении с предыдущим годом. При этом радует тот факт, что мы растем не за счет повышения цен на услуги, а за счет увеличения объема заказов.

— От чего зависят сроки реализации проектов?

— Они индивидуальны в каждом случае. Big Data позволяет сегментировать аудиторию более чем по пяти тысячам параметров. Поэтому на глубинные исследования, требующие большого количества параметров, в среднем уходит до полугода и более. Такими были исследования для международного аэропорта Красноярск им. Д. А. Хворостовского.  В 2020 году на основе больших данных мы провели исследование пассажиропотока аэропорта. Оно помогло определить наиболее востребованные пассажирами направления внутри страны и расширить маршрутную сеть. В 2021 году был реализован второй проект, направленный на совершенствование инфраструктуры воздушной гавани.

Такие платформы, как «SMS-таргет», не требуют большого количества параметров и позволяют получить замеры трафика уже в течение месяца. Сегментированная SMS-рассылка популярна у гостиничного и ресторанного бизнеса, компаний ИТ и связи, а также организаций в сфере культуры.

Данные по туристическому потоку и портрету гостя на основе нашего «коробочного» решения Big Data доступны клиентам круглосуточно.

— Какие сложности возникают в реализации проектов? И в целом в развитии данного направления?

— Технических проблем нет. Самые большие сложности, с которыми мы сталкивались, связаны с незрелостью рынка. Он только формируется, многие инструменты только отрабатываются. Это проявляется в недоверии к аналитике больших данных, неумении формулировать четкие цели и задачи, завышенных ожиданиях сиюминутного эффекта. Поэтому говорить о массовом использовании таких продуктов рано. Еще одной проблемой развития направления больших данных является нехватка квалифицированных кадров в этой отрасли. Специализированной подготовки кадров у нас сейчас нет. Ситуация такова, что даже на профильных специальностях студенты не получают необходимой практики.

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Большие данные для малого и среднего бизнеса  

Основные потребители Big Data

— В каких сферах экономики чаще всего используются Big Data-проекты? Кто чаще всего обращается за аналитикой?

— Прежде всего финансовые организации. Для их актуальны такие услуги, как кредитный скоринг, антифрод-системы для защиты своих клиентов от мошеннических звонков, подмены номеров и так далее. На втором месте ритейл. Здесь в основном идут заказы на таргетированную рекламу. Для этих организаций анализ больших объемов данных, связанный с анализом платежеспособности клиентов, потребительским поведением и рыночной конъюнктурой, является важнейшим инструментом для поддержания конкурентоспособности.

— Дошли технологии Big Data до малого и среднего бизнеса?

— Да, малый и средний бизнес стал активнее использовать большие данные в своей работе. Рестораны, фитнес-клубы, микрофинансовые организации заказывают аналитику для привлечения целевой аудитории и пользуются услугами платформы для запуска таргетированной рекламы. Пользуется спросом и конкурентный анализ (анализ конкурентов по рынку), а также корпоративный сервис «HR-таргет» на базе технологии Big Data. Он позволяет работодателю в кратчайшие сроки подобрать персонал без использования рекрутинговых агентств. Например, мы помогали искать линейный персонал в офисы банков, продавцов в салоны связи и даже водителей такси. Коэффициент конверсии был около 1%. Это существенно выше, чем при любом охватном размещении рекламы, к тому же дешевле.

— Верит ли в инструменты Big Data госсектор?

— Да, очень медленно, но Big Data проникает в государственные структуры. В этом году мы выполнили заказ для мэрии Новосибирска. От нас требовалось проанализировать поток посетителей городских площадок в рамках мероприятий «Новосибирск — новогодняя столица России». В исследование попали более 20 локаций. Думаю, результаты этой аналитики мэрия будет использовать при организации культурных событий уже на следующий Новый год.

Вариантов сотрудничества с госсектором множество. Технологии Big Data могут дать взрывной прирост эффективности. Например, можно проанализировать транспортные потоки в городе, чтобы изменить количество автобусных маршрутов на наиболее востребованных направлениях. Анализ турпотоков и точек притяжения гостей региона позволят увидеть портрет туриста, изучить его предпочтения, а значит, сделать Новосибирскую область более привлекательной для внутреннего туризма.

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Будущее за Big Data

— Технологии больших данных предоставляют сегодня существенную ценность для бизнеса. Как решаются вопросы информационной безопасности?

— Здесь у нас очень высокие требования. Постоянно проводятся аудиты и совершенствуются методы защиты. Хочу подчеркнуть, что Big Data не работает с персональными данными каждого отдельного клиента. Это совершенно обезличенный объединенный массив данных. Все передается в зашифрованном виде. Заказчики не получают персональные данные абонентов. Более того, даже наши сотрудники эти данных не видят.

— Достаточно ли емкости платформы Big Data Tele2?

— В прошлом году Tele2 завершила расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных за счет решения RT.DataLake. После расширения платформа Big Data Tele2 позволяет хранить 6,5 Пб данных. Она состоит из 126 вычислительных узлов суммарной мощностью 9000 ядер и 86 Тб оперативной памяти. Этой мощности достаточно, чтобы комфортно работать.

— Каковы перспективы технологии Big Data?

— Конечно, нам еще далеко до полного раскрытия потенциала технологии Big Data. Но совершенно очевидно, что этот рынок продолжит расти. Big Data не только позволяет сократить объем коммуникаций, рекламного шума, с которым ежедневно сталкивается человек, но и помогает минимизировать риски в бизнесе, повысить его эффективность.

 

О СПИКЕРЕ

Дмитрий Кромский в 1984 году окончил физико-технический факультет МИЭТ по специальности «Автоматика и электроника». В 1997 году получил международный сертификат Института маркетинга (Финляндия). Возглавляет макрорегион «Сибирь» Tele2 с 2016 года.

В МР «Сибирь» входят Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия и Тыва.

 

Фото предоставлены пресс-службой Tele2

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Теле2 для бизнеса макрорегион «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский большие данные Tele2 аналитика данных Теле2 Tele2 digital-маркетинг


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