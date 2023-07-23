На следующей неделе в Новосибирске температура воздуха прогреется до +27 градусов

По прогнозу сервиса Gismeteo со вторника всю неделю в городе будут идти дожди, в субботу и воскресенье — грозы. Температура воздуха составит от +23 до +26 градусов днем и +17..+18 градусов по ночам.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, всю неделю будет очень жарко, +27…+28 днем. При этом лишь в среду и четверг осадков не ожидается. В остальные дни — кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди.

Сервис «Яндекс.Погода» не прогнозирует никаких осадков. Согласно прогнозу, всю неделю будет облачно. Температура составит +23…+26 градусов.

Ранее редакция сообщала, что в самую жару в Новосибирске начались тренировки сборной России по сноуборду.