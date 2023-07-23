Два института Академгородка попали в новый санкционный список США

Два института Академгородка попали в новый санкционный список, опубликованный 20 июля на сайте управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В него включены два научных учреждения новосибирского Академгородка: Институт ядерной физики СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН.

— ИЯФ СО РАН фактически работает под санкциями больше года, производит высокотехнологичное оборудование самостоятельно, — говорится в телеграм-канале «Советник СО РАН».

Отмечается, что Институт катализа СО РАН находится под санкциями США с 2020 года. Под всевозможными санкциями, которые создают трудности, но не коллапс, находятся и продолжают работать Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Институт химии нефти СО РАН (Томск).

Ранее редакция сообщала, что Япония отказала новосибирским ученым в поставке мощных ускорителей для СКИФа. В Институте ядерной физики разработали замену. Ранее такими технологиями владели только три страны в мире.