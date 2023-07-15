В самую жару в Новосибирске начались тренировки сборной России по сноуборду

Сборная России по сноуборду начала тренировки в сноуборд-парке фристайл-центре «Горский». Затем в Новосибирск приедет сборная России по фристайлу. В Минспорта области пояснили, что комплекс региона оснащен передовыми искусственными сооружениями для имитации приземления в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, поэтому интересен для национальных сборных. Кроме того, в регионе постоянно идет поиск новых технологий, которые позволяют готовить спортсменов олимпийского уровня.

В 2024 году году министерство по областной программе планирует купить новую подушку, которая позволит установить сразу два трамплина и тренировать более сложные элементы.

Напомним, в сноуборд-парке фристайл-центра «Горский» находится областная спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Ранее в центре была установлена надувная подушка, смонтировано искусственное покрытие, установлен первый в России комплекс имитации приземления. Это позволяет спортсменам проводить тренировки круглый год. Спортсмены, занимающиеся сноубордом и фристайлом, приезжают в Новосибирск уже три года. Кроме того, в центре работает трасса для вейкборда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установилась жаркая погода — более 30 градусов.