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В самую жару в Новосибирске начались тренировки сборной России по сноуборду

  • 15/07/2023, 08:30
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В самую жару в Новосибирске начались тренировки сборной России по сноуборду
Вскоре в спорткомплекс на Горской приедет сборная по фристайлу.

Сборная России по сноуборду начала тренировки в сноуборд-парке фристайл-центре «Горский». Затем в Новосибирск приедет сборная России по фристайлу. В Минспорта области пояснили, что комплекс региона оснащен передовыми искусственными сооружениями для имитации приземления в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, поэтому интересен для национальных сборных. Кроме того, в регионе постоянно идет поиск новых технологий, которые позволяют готовить спортсменов олимпийского уровня.

Сноуборд на весь год

— Инфраструктура нашей школы олимпийского резерва по сноуборду позволяет спортсменам тренироваться дома в течение всего сезона — и летом, и зимой, — отметил министр спорта Сергей Ахапов.

В 2024 году году министерство по областной программе планирует купить новую подушку, которая позволит установить сразу два трамплина и тренировать более сложные элементы.

Напомним, в сноуборд-парке фристайл-центра «Горский» находится областная спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Ранее в центре была установлена надувная подушка, смонтировано искусственное покрытие, установлен первый в России комплекс имитации приземления. Это позволяет спортсменам проводить тренировки круглый год. Спортсмены, занимающиеся сноубордом и фристайлом, приезжают в Новосибирск уже три года. Кроме того, в центре работает трасса для вейкборда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установилась жаркая погода — более 30 градусов. 

Фото пресс-службы Минспорта Новосибирской области

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Рубрики : Технологии Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : фристайл-центр Горский Тренировки по сноуборду сборная России по сноуборду сборная по фристайлу


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