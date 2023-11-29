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Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем

  • 29/11/2023, 14:18
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Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем
Под застройку также могут перевести участок рядом с будущим метродепо на Плющихе и частный сектор на Речном вокзале.

На заседании комиссии по изменению генерального плана города вынесен вопрос о застройке жильем территории завода «Сибсельмаш» на Станционной, бывшей Гусинобродской барахолки (территория между ТЦ «Невский», «Восточный» и школой №199) и возле станции метро «Речной вокзал» (квартал вдоль Большевистской, от улицы Восход до Добролюбова). Об этом сообщает телеграм-канал «Коалиции Новосибирск 2020».

Для этого площадки предлагается перевести в зону, допускающую жилую застройку.

В сообщении подчеркивается, что предложений по новым социальным объектам в генплан города не поступало.

Если говорить об участке «Сибсельмаша», на которую ссылается Коалиция, то речь идет о площадке, расположенной напротив станции Новосибирск-Западный. Под снос попадают объекты, находящиеся по адресам: Станционная, 38, 40, 40/1, а также промышленные объекты в периметре Станционная, 38 к. 4а, 38/11, 38 5/4, 38 к. 30, 38 к. 17 и т.д. Социальных объектов на прилегающей территории нет.

Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем

На части территории бывшей Гусинобродоской барахолки ранее планировалось построить метродепо. Оно должно разместиться на участке напротив Новосибирского автовокзала, то есть перспективная жилая застройка на реализацию этого проекта не повлияет. Хотя жильцам новостроек придется на себе прочувствовать все прелести жизни рядом с большим количеством поездов. В школах МЖК сейчас жесткий дефицит мест.

Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем

Территория Речного вокзала с одной стороны также прилегает к железной дороге Южного направления с очень интенсивным движением, а с другой стороны ограничена Большевистским шоссе, которое постоянно стоит в пробках. Эта территория тоже испытывает дефицит в школах и детских садах.

Часть территории Сибсельмаша предлагают застроить жильем

Директор по управлению инвестициями и проектами Корпорации «ЁЛКА»  Максим Марков не исключает, что эти участки вынесены на рассмотрение комиссии, чтобы превентивно решить вопрос с размещением на них жилья, поскольку там могут появиться апартаменты с отсутствующими социальными нагрузками и обязательствами. По его словам, сегодня застройщики, которые возводят такие объекты, находятся в более привилегированном положении, чем обычные девелоперы, так как не обязаны соблюдать нормативы по парковкам, по привязке к детсадам, школам и поликлиникам, а также не обязаны вносить социальный взнос, которые недавно ввели в Новосибирске.

недвижимость— На Большевичке уже есть прецеденты возведения апартаментов. Это «Инские холмы», а также Freedom, где будут посажены около 160 тысяч кв. м, так что это перспективная территория, но нужно решить проблемы с зонированием, чтобы у города была возможность влиять на градостроительную политику на данном участке, — говорит эксперт. — На «Сибсельмаше» возможность развития территории также существует, так как напротив площадки находится остановочная платформа, то есть оперативная транспортная доступность в центр города покупателям жилья будет обеспечена. Гусинобродское шоссе — тоже перспективный район, где активно застраиваются земельные участки. Там также могут появиться апартаменты.

Аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, что в Новосибирске уже нет участков, что были бы непривлекательны для строительства жилья, так как их осталось не так много. Поэтому любая территория, которая будет выведена на рынок, найдет своего девелопера.

недвижимость— Больших участков под комплексную застройку в Новосибирске осталось мало, — говорит эксперт. — На мой взгляд, самым привлекательным будет участок на Речном вокзале, так как он расположен близко к центру города. Близость к железной дороге не страшна — здесь можно построить офисные или коммерческие помещения, апартаменты. Наименее привлекателен участок на «Сибсельмаше», так как это все-таки промзона. С другой стороны, вокруг много рабочих мест, поэтому людям, которые купят жилье в этой локации, будет удобно добираться до работы. Здесь можно возвести смешанную застройку — офисную и жилую. Многое будет зависеть от санитарно -защитной зоны, прилегающих к участку предприятий.

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон считает, что на Гусинобродском шоссе и на «Сибсельмаше» вероятнее всего появление жилья эконом-класса, а на Речном вокзале — комфорт-класса. По его словам, успешность проектов на заявленных площадках будет зависеть от емкости рынка.

— К примеру, рядом с Гусинобродским шоссе недавно крупный конкурс по развитию площадки в рамках КРТ выиграла компания Nova. Проект рассчитан на 10 лет, поэтому при создании концепции новой площадки, нужно будет внимательно оценивать перспективы спроса, — поясняет собеседник Infopro54.

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров констатирует, что последние 3-5 лет в Новосибирске идет слом общепринятых рамок: где и что можно строить в части жилья.

Апартаменты в Новосибирске. Александр Назаров, новосибирский брокер, учредитель компании Nazarov& Partners — Как показывает практика застройки Новосибирска, жилые дома могут появляться в самых неожиданных местах, вызывающих вопросы даже у очень опытных специалистов рынка недвижимости. Но потом мы видим, что люди покупают это жилье, а территории начинают развиваться, — рассуждает эксперт. — На мой взгляд, Станционная — не место для жилья. На Гусинобродском шоссе его также сложно представить, но это место уже поприятнее. К участку на Речном вокзале вообще нет никаких вопросов. Однако все эти территории могут заиграть неожиданными красками в зависимости от концепции, от того, сколько денег застройщик вложит в проект, от его фантазий и амбиций.

Эксперт не исключает, что при комплексной разработке проекта с благоустройством территории, созданием парков и скверов, инфраструктуры даже в самом захудалом месте можно делать классные ЖК и привлекать покупателей.

— Другое дело, что место будет накладывать отпечаток на целевую аудиторию. Мне сложно представить, что на «Сибсельмаше» появится элитный ЖК. Я предполагаю, что «Сибсельмаш» и Гусинобродка — это жилье класса «эконом-комфорт+», Речной вокзал — подороже. Но это мои предрассудки, а придет безрассудный застройщик и скажет, что хочет в промзоне построить «элитку», ему сделают убойный концепт, еще и в стиле промышленного лофта, и идея выстрелит, —  комментирует Назаров. — Практика показывает, что в Новосибирске сегодня все жилье продается, и все востребовано.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске. 

Фото базовое: Infopro54, Ростислав Нетисов, карты корректировок генплана – из телеграм-канала «Коалиции Новосибирск 2020», экспертов — предоставлено экспертами, редакции Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирcк

Теги : Сибсельмаш Максим Марков Корпорация Ёлка Елена Ермолаева Генплан Новосибирска Александр Назаров Nazarov & Partners


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