Новосибирский производитель тест-систем расширяет производство

— Сегодня мы подписали договор займа с инновационным предприятием Новосибирской области ООО «Имбиан Лаб». Компания производит медицинское оборудование, в том числе тест-системы. Финансирование будет предоставлено по программе «Технологический потенциал», — сообщил в рамках «Технопрома-2023» директор Фонда развития промышленности Новосибирской области Виктор Карбовский.

Финансовый директор ООО «Имбиан Лаб» Анна Баландина пояснила корреспонденту Infopro54, что финансирование предоставляется на закупку нового оборудования для расширения производства.

— Мы разработали новые тест-системы, которые сейчас планируем внедрять в производство на новом оборудовании. Оно позволит автоматизировать процесс выпуска инновационной продукции и увеличить объем производства. После запуска новой линии объем выпуска продукции на нашем предприятии в целом вырастает на 10-15%, — пояснила Анна Баландина.

По ее словам, речь идет о выпуске тест-систем для сбора анализов, которые позволят получать результат через 10-15 минут после проведения процедуры. Это ускорит процесс приема пациентов в больницах и поликлиниках, а также сроки получения результатов анализов, необходимых врачам для постановки диагнозов.

О какой сумме финансирования идет речь — Виктор Карбовский не сказал. Анна Баландина ее также назвать отказалась.

ООО «Имбиан Лаб» находится в Наукограде поселка Кольцово Новосибирской области, специализируется на разработке и производстве диагностических наборов реагентов иммуноферментным (ИФА), иммунохроматографическим (ИХА) методами, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). На производственной базе «Имбиан» выполняется весь технологический цикл производства и контроля качества диагностических наборов реагентов. Перспективные разработки ООО «Имбиан Лаб» позволяют вывести на качественно новый уровень диагностику, лечение и профилактику многих инфекционных заболеваний — говорится на сайте компании. Производство находится в Кольцово, а также в особой экономической зоне «Технополис Москва» Зеленограда. Компания разрабатывает наборы для выявления инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфекций, гельминтов, TORCH инфекций (ВИЧ, токсоплазмоз, сифилис, гепатиты В, С, вирус ветряной оспы, краснуха, цитомегаловирус, герпес I и II типа).

По результатам ежегодного ранжирования предприятий России ООО «Имбиан Лаб» признано лидером по виду деятельности «Производство диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях».

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