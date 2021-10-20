Бизнес хочет компенсации за «нерабочие дни»

— Коллеги, в связи с инициативой о нерабочих днях (с 30 октября по 7 ноября), Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» готовит предложения о поддержке бизнеса, которые будут направлены в правительство Новосибирской области, — говорится в открытом обращении общественной организации предпринимателей к бизнес-сообществу региона. — Просим вас направить свои предложения, в том числе отраслевые (систематизированно от комитетов и комиссий – обратитесь к руководителям!).

Речь идет о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Как уточняется в обращении, предложения должны представлять собой конкретные и обоснованные меры (например, заморозить на неделю начисление арендной платы за областное/муниципальное имущество, выплатить 1 МРОТ на работника при обязательствах сохранения рабочих мест и т. д.).

Как уточнили корреспонденту Infopro54 в реготделении, поступившие предложения на следующей неделе будут рассмотрены на заседании президиума НОО «ОПОРА РОССИИ», а затем направлены в правительство Новосибирской области.

Напомним, о том, что в России снова могут ввести всеобщие «нерабочие дни», стало известно 19 октября в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А регионам со сложной эпидемиологической ситуацией разрешить их введение с 23 октября. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова также добавила, что за прошедшую неделю в России зарегистрирован 222241 случай заболевания, это на 15,5% выше, чем на 40-й неделе. В течение последних 5 недель также отмечается тенденция к росту сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В понедельник, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил губернатору Андрею Травникову ужесточить ограничения в регионе.

О каких ограничениях идет речь, он не уточнил. Правительство области эту тему также не прокомментировало.

— Четвертую неделю мы идем с ростом количества выявленных заболевших, — предупредил Щербатов. — Прошедшая неделя — 1,5 тысячи случаев, что больше предыдущей недели на 25%. Темп прироста вырос и составил 0,34%. Коэффициент распространения больше 1.

19 октября в регионе был зафиксирован новый ковидный «рекорд»: 257 заболевших в сутки. 12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках.