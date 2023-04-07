В «Толмачево» назвали дату, когда новый терминал заработает в полную силу

— В 2020 году началось строительство нового пассажирского терминала. 9 февраля 2023 года состоялось его техническое открытие. На сегодняшний день терминал пока работает на прилет, но уже 25 апреля мы планируем его запустить в полной мере: на прилет и вылет, — сообщил на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» заместитель коммерческого директора аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев.
Кроме того, Леонтьев напомнил, что сегодня аэропорт реализует проекты по развитию аэродромной территории. Завершен этап по строительству нового перрона на 15 мест стоянок воздушных судов.
— В этом году предстоит начать еще два этапа развития аэропорта. Во-первых, это строительство соединительных рулежных дорожек, что позволит аэропорту увеличит пропускную способность комплекса взлетно-посадочных полос с 22 до более 40 взлетно-посадочных операций в час. Этот этап планируется реализовать в 2023-2027 годах, — пояснил Игорь Леонтьев.
Объем инвестиций в эти этапы составляет около 5,3 млрд рублей. Общий объем финансирования работ по проекту в целом, с учетом корректировки, составляет более 15 млрд рублей.
Также акционеры аэропорта инициировали вопрос по реализации проекта развития первой взлетно-посадочной полосы.
— Аэропорт выступил инвестором для разработки проектно-сметной документации по строительству новой взлетно-посадочной полосы, которая будет располагаться к северу от действующей ВПП, — говорит Леонтьев. — Впоследствии планируется увеличение и комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Это уже производстве в 2028-2030 годах с общим объемом инвестирования со стороны федерального бюджета 34 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию летного поля аэропорта Толмачево.
Базовое фото из группы аэропорта Толмачево «ВКонтакте», внутри текста — редакции
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