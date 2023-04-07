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В «Толмачево» назвали дату, когда новый терминал заработает в полную силу

  • 07/04/2023, 12:21
Автор:
Развитие аэропорта Толмачево
В этом году в аэропорту стартует еще один проект, который позволит в два раза увеличить пропускную способность взлетно-посадочных полос.

— В 2020 году началось строительство нового пассажирского терминала. 9 февраля 2023 года состоялось его техническое открытие. На сегодняшний день терминал пока работает на прилет, но уже 25 апреля мы планируем его запустить в полной мере: на прилет и вылет, — сообщил на заседании круглого стола «Трэвел-хабы Сибири» в рамках форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» заместитель коммерческого директора аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев.

новый терминал Толмачево

Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска

Площадь терминала занимает 58 тысяч кв.м. Расчетный годовой объем пассажиропотока — 12 млн в год.

Кроме того, Леонтьев напомнил, что сегодня аэропорт реализует проекты по развитию аэродромной территории. Завершен этап  по строительству нового перрона на 15 мест стоянок воздушных судов.

— В этом году предстоит начать еще два этапа развития аэропорта. Во-первых, это строительство соединительных рулежных дорожек, что позволит аэропорту увеличит пропускную способность комплекса взлетно-посадочных полос с 22 до более 40 взлетно-посадочных операций в час. Этот этап планируется реализовать в 2023-2027 годах, — пояснил Игорь Леонтьев.

Объем инвестиций в эти этапы составляет около 5,3 млрд рублей. Общий объем финансирования работ по проекту в целом, с учетом корректировки, составляет более 15 млрд рублей.

Также акционеры аэропорта инициировали вопрос по реализации проекта развития первой взлетно-посадочной полосы.

взлетно-посадочная полоса Толмачево

— Аэропорт выступил инвестором для разработки проектно-сметной документации по строительству новой взлетно-посадочной полосы, которая будет располагаться к северу от действующей ВПП, — говорит Леонтьев. — Впоследствии планируется увеличение и комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Это уже производстве в 2028-2030 годах с общим объемом инвестирования со стороны федерального бюджета 34 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию летного поля аэропорта Толмачево. 

Базовое фото из группы аэропорта Толмачево «ВКонтакте», внутри текста — редакции

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Развитие аэропорта Толмачево взлетно-посадочная полоса Толмачево


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