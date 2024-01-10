Станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня в Новосибирске

Станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня этого года. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Стоит подчеркнуть, что после ввода станции метро «Спортивная» пассажиропоток увеличится на 6% в Новосибирске. Также ввод поспособствует повышению доступности прилегающих объектов.
Напомним, что строить станцию начали еще в 2019 году, а открыть ее планировалось к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако после того как стало ясно, что чемпионата не будет даты открытия постоянно переносились.
Ранее редакция сообщала о том, что рост пассажироперевозок наблюдается в метро Новосибирска.
Фото пресс-службы ООО «СпецТрансСтрой»
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