Станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня в Новосибирске

Станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня этого года. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Стоит подчеркнуть, что после ввода станции метро «Спортивная» пассажиропоток увеличится на 6% в Новосибирске. Также ввод поспособствует повышению доступности прилегающих объектов.

Напомним, что строить станцию начали еще в 2019 году, а открыть ее планировалось к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако после того как стало ясно, что чемпионата не будет даты открытия постоянно переносились.

Ранее редакция сообщала о том, что рост пассажироперевозок наблюдается в метро Новосибирска.