Фундамент выдержит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Судьбой станции метро «Спортивная» в очередной раз поинтересовался депутат горсовета Игорь Украинцев на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения у и.о. руководителя департамента транспорта мэрии Олеси Богомазовой.

— Мы когда-нибудь дождемся станции «Спортивная»? Что с ней будет? — спросил Украинцев.

По словам Богомазовой, 27 января департамент загрузил в систему Главгосэкспертизы конечный вариант с корректировками в проектно-сметную документацию станции.

— Мы меняли оборудование. Изначально в ПСД было заложено импортное оборудование производства США. Это пусконаладочное оборудование, программное обеспечение и т.д. Сейчас его поставить невозможно, — пояснила чиновница.

— Мы заказывали экспертизу двум организациям. Фундаментная плита выдерживает нагрузки, она не рухнет. Это результаты двух экспертиз, и они тоже загружены в систему Главгосэкспертизы, — пояснила Олеся Богомазова.

Украинцев запросил список оборудования, которое пришлось менять в ПСД станции. Он также попросил прокомментировать наличие системных проблем на объекте, в частности ответить на вопрос: выдержит ли фундамент в данной локации новую станцию, отметив, что по этому поводу распространяется много спекуляций.

Она уточнила, что после проверки полноты поданных сведений Главгосэкспертиза возьмет ПСД в работу. С этого момента через 20 рабочих дней заключение должно поступить в мэрию Новосибирска.

Игорь Украинцев потребовал, чтобы вопрос по строительству станции метро «Спортивная» был включен в отчет и.о. мэра Олега Клемешова, который горсовет планирует заслушать на сессии 14 февраля.

— Чтобы не было никаких спекуляций, — пояснил депутат.

Строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Ориентировочная стоимость станции на тот момент составляла 3 млрд рублей. Сдать объект планировалось осенью 2022 года, однако, с тех пор открытие откладывают на все более дальние сроки. Подрядчиком на проекте выступает ООО «СпецТрансСтрой».

Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что станцию «Спортивная» планируют открыть к 25 июня.