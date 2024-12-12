Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском

ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» выплатит 500 тысяч рублей пенсионерке, упавшей на льду около больницы.
— Прокуратурой Карасукского района Новосибирской области проведена проверка по обращению местной жительницы, получившей повреждения при падении у крыльца административного здания районной больницы, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Женщина поскользнулась на наледи и получила перелом бедренной кости со смещением. Лечение было длительным.
Прокурор района подал в суд иск, в котором потребовал взыскать с центральной районной больницы компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей, а также возместить расходы на лечение, которые она понесла.
Фемида встала на сторону правоохранителей, взыскав с ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» в пользу потерпевшей 517 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что 400 тысяч заплатят девочке, упавшей с «Башни Паука» в Новосибирске. Моральный вред за травму взыскал суд с центра.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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