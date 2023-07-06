На станции Сокур с железнодорожных путей сошел тепловоз и вагон с бензином

Сегодня, 6 июля, около 06 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Сокур Западно-Сибирской железной дороги с железнодорожных путей сошли тепловоз и один вагон c бензином без опрокидывания. Сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

По данному факту организована проверка, прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия.

— В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что незаконное использование беспилотника обернулось для новосибирца штрафом.