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Незаконное использование беспилотника обернулось для новосибирца штрафом

  • 23/06/2023, 17:50
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Незаконное использование беспилотника обернулось для новосибирца штрафом
По инициативе прокурора ему назначен штраф в размере 32,5 тысячи рублей.

Новосибирец оштрафован за незаконное использование беспилотника, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Установлено, что в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и сертификата эксплуатанта осуществлял предпринимательскую деятельность по выполнению авиационных работ с использованием беспилотного воздушного судна, не поставленного на учет, — говорится в сообщении ведомства.

В транспортной прокуратуре добавили, что работы производились без уведомления уполномоченного органа воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «C».

По инициативе прокурора владелец беспилотного воздушного судна привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 32,5 тыс. рублей. Кроме того, прокурором в суд направлено исковое заявление о признании деятельности гражданина незаконной и запрете ее осуществления до получения сертификата эксплуатанта.

Напомним, до 2019 года обязательной регистрации подлежали только беспилотники со взлётной массой больше 30 кг — например, тяжёлые армейские или сельскохозяйственные квадрокоптеры. 27 сентября 2019 года правительство выпустило постановление, согласно которому нужно регистрировать БПЛА взлётной массой от 250 граммов — то есть, практически все лёгкие гражданские беспилотники. А в прошлом году этот параметр решили снизить до 150 граммов.

Для проведения полетов над населенными пунктами необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления, после чего за сутки до предполагаемого полета подать представление на установление режима полета в зональный центр по организации воздушного движения, а за два часа связаться с диспетчером и сообщить ему о полете.

За нелегальный запуск беспилотного воздушного судна Кодекс об административных правонарушениях (ст. 11.4) предусматривает штрафы: для физических лиц они составляют до 50 тыс. рублей, а для юридических — до 300 тыс. рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников.

Фото: pixabay.com, florian-media

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Западно-Сибирская транспортная прокуратура беспилотник


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