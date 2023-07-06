Два препарата для диабетиков исчезли из большинство аптек Новосибирска

Новосибирцы столкнулись с проблемой отсутствия препаратов от диабета «Оземпик» и «Ребелсас» в аптеках. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск. По данным издания, единичные аптеки продолжают продавать эти лекарства, но их цена достигает более 20 тысяч рублей за упаковку.

Корреспондент Infopro54 проанализировал предложение в аптеках Новосибирска. На 6 июля, «Оземпик» в городе можно найти только в двух местах. Однако продавец просит за одну упаковку с дозировкой 1,34 мг — 29 800 рублей. Интернет-магазин Еаптека хоть и продает данный препарат за 7 227 рублей, но на данный момент его нет в наличии.

«Ребелсас» в аптеках Новосибирска также можно найти, но за 30 таблеток по 3 мг фармацевты требуют с покупателя от 22 861 до 26 750 рублей.

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