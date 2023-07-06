Активисты просят проверить точки, торгующие в Новосибирске контрафактным молоком и водой

В регионе 340 участников оборота упакованной воды и 177 участников оборота молочной продукции осуществляют розничную торговлю продуктами, незарегистрированными в информационной системе мониторинга. Об этом сообщает РБК Новосибирск с ссылкой на общественную организацию по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива»

Активисты просят проверить точки. Для этого они направили письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Напомним, что 7 июня Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства региона, рассказал о том, что себестоимость производства молока в Новосибирской области составляет 24,8 рубля. Средняя цена, по которой хозяйства его реализуют, по итогам прошлой недели составила 27,98 рубля за килограмм.

Для сравнения: по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена по молочным предприятиям Новосибирской области на неделе с 25 по 31 марта составляла 32,18 рубля за литр, по Новосибирску — 34,4 рубля за литр. На первой неделе апреля закупочные цены снизились до 28,1 рубля за литр.

Ранее редакция сообщала о том, что творожные сырки оказались в числе лидеров подорожавших молочных продуктов.