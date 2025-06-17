Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ на метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что станцию метро «Спортивная» откроют в 2025 году к началу хоккейного сезона.

— Ставим подрядчику задачу полную строительную готовность станции обеспечить к 1 сентября, чтобы у нас осталось время для оформления первичных документов, чтобы к началу хоккейного сезона станция приняла горожан в рабочем режиме, — заявил глава города во время выездного совещания 17 июня.

Сейчас на станции завершаются работы по монтажу и настройке инженерных систем, оборудования транспортной безопасности и автоматизации. Эскалаторы проходят экспертизу. В тоннеле устанавливают системы аварийного освещения и питания контактного рельса.

— Мы исправляем все недочеты, допущенные предыдущим подрядчиком, включая кабельные трассы и противопожарные двери,— добавил Кудрявцев.

Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. С 28 января работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирской станции метро «Спортивная» запустили систему оповещения. Подрядчик интегрирует ее в общую систему безопасности метрополитена.