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Михаил Мишустин согласовал создание в Кемерове новой особой экономической зоны

  • 05/11/2022, 15:17
особая экономическая зона
Это будет ОЭЗ промышленно-производственного типа.

ОЭЗ «Кузбасс» промышленно-производственного типа появится на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

В особой экономической зоне будут размещены предприятия по производству:

  • минеральных удобрений — аммиака, гранулированного карбомида, жидкой углекислоты;
  • извести;
  • медицинской мебели;
  • продуктов питания;
  • переработке зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний.

На сегодняшний день о намерении работать в ОЭЗ заявили 5 предприятий. Резиденты проинвестируют свои проекты на общую сумму около 92,8 млрд рублей и создадут более 1,2 тыс. рабочих мест.

Напомним, особая экономическая зона «Кузбасс» общей площадью 628,8 га появится на территории двух муниципальных образований — в городе Кемерово и на территории Топкинского округа. Обе площадки находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, трассы P-255 «Сибирь» и будущего обхода Кемерова, что позволит резидентам беспрепятственно использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны.

На западе города Топки с нуля будет построена вся необходимая инфраструктура для размещения производств с универсальной специализацией. Для этого в 2023 году Кузбасс получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей.

Площадка будущей ОЭЗ в Кемерове уже обеспечена необходимой инфраструктурой для новых инвестиционных проектов в химической промышленности. Здесь планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет создано два инвестиционных проекта, крупнейший из них — производство аммиака и гранулированного карбамида стоимостью 76 млрд рублей (ООО «Азот-2»).

В Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». На сегодняшний день в реестре резидентов этих территорий — 47 организаций. За весь период функционирования ТОСЭР в Кузбассе резидентами в экономику региона вложено 7,6 млрд рублей инвестиций, создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Период функционирования всех ТОСЭР Кузбасса продлен до конца 2030 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону. https://infopro54.ru/news/mer-novosibirska-predlozhil-sozdat-v-oblasti-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu/

Фото пресс-службы правительства РФ

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Кузбасс Кемерово

Теги : Особая экономическая зона инвестиции в производство


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