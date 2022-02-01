На стройке четвертого моста погиб рабочий

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего, 1977 года рождения, сообщила пресс-служба управления. По предварительным данным, мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города Новосибирска. На месте происшествия работает следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

На объекте также работают представители прокуратуры Центрального района Новосибирска. Будет проверено соблюдение правил безопасности при проведении работ и требований законодательства в сфере охраны труда НТУ ООО «ПФ «ВИС», осуществляющим строительство моста, уточнили в областной прокуратуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, четвертый мост строится в Новосибирске в рамках концессионного соглашения. Сдать объект в эксплуатацию концессионер планирует в конце 2023 года. ООО «ПФ «ВИС» входит в ГК «ВИС».