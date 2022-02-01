Выручка новосибирского завода Ростеха выросла на 7% больше плана

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех озвучил итоги работы новосибирского актива — Новосибирского механического завода «Искра» в 2021 году. Объем выручки предприятия составил более 5,56 млрд рублей, на 7% превысив план и на 11% факт 2020 года. Темпы роста производительности составили 10,9%.

Наибольший рост в 2021 году показало производство капсюлей-воспламенителей и соединителей. По сравнению с показателями 2020 года он составил 26%. На 25% увеличилось производство капсюлей-детонаторов, ударно-волновой трубки — на 8%, детонирующих шнуров — на 7,6%, неэлектрической системы инициирования «ИСКРА» — на 5%.

Более 89% продукции завода было поставлено российским потребителям. Среди зарубежных заказчиков наибольший объем продукции отгружен предприятиям Казахстана, Узбекистана и Монголии.

Важным итогом 2021 года стало то, что НМЗ «Искра» выпустил на рынок новую продукцию — детонирующий шнур высокой мощности ДШН-М-160. Изделие может применяться как для передачи детонации в подземных выработках рудников и шахт, не опасных по газу и пыли, так и на земной поверхности — для тушения лесных пожаров.

— Сегодня предприятие реализует порядка 100 наименований продукции и комплектующих, строго соблюдая сроки поставки, — прокомментировал генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

По сего словам, у завода есть все предпосылки, чтобы продолжить динамичное развитие, в частности, за счет реализации инвестиционных проектов. В первую очередь, это проект по увеличению объемов производства инициирующих взрывчатых веществ, а также проект модернизации производства средств инициирования. Объем финансирования на их реализацию в 2022 году составит порядка 209 млн рублей.