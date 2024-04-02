В апреле три мощные магнитные бури накроют Новосибирск

Сегодня, 2 апреля, на Новосибирск обрушилась новая магнитная буря.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря оценивается в 2 балла из 5 возможных. Но уже на следующий день, 3 апреля, ее класс увеличен до трех баллов. Продолжительность такой бури составит три дня.

Хоть бури и считаются слабыми, не стоит их недооценивать. Они могут повлиять на метеозависимых людей.

Также стоит отметить, что в апреле будут еще пара магнитных бурь: с 9 по 11 апреля и с 19 по 22 апреля.

Так, например, у метеозависимых людей вспышки на Солнце вызывают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места.