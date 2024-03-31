Просрочка по кредитам на новостройки выросла в Новосибирской области

За январь 2024 года просроченная задолженность по ипотеке на рынке новостроек в Новосибирской области выросла на 2% — до 1.362 млрд рублей. Для сравнения, за 2023 года просрочка снизилась на 6%. На 1 января 2023 года она составляла 1,418 млрд рублей.

При этом портфель по ипотеке к началу марта в регионе составил 441,5 млрд рублей — почти на 110 млрд больше, чем 1 января 2023 года, отмечают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ. За первый месяц 2024 года портфель кредитов на новостройки в регионе вырос всего на 3,5 млрд рублей.

Наиболее значительно из регионов Сибири просрочка выросла в Томской области — на 10% за месяц 2024 года — до 276 млн рублей. И это при том, что за 2023 год она увеличилась на 4%. Ипотечный портфель в регионе составил почти 114 млрд рублей. На 5% просроченная задолженность выросла в Омской области — до 463 млн, за 2023 год — на 7%. Ипотечный портфель — 188,7 млрд рублей.

Для сравнения, в Красноярском крае просрочка на рынке новостроек сокращается и по итогам января 2024 года составила 1,5 млрд. При этом ипотечный портфель на первичном рынке в регионе вырос с 1 января 2023 года почти на 90 млрд рублей — до 381 млрд рублей.

В целом по стране объём проблемных кредитов на покупку строящегося жилья за 2023 год вырос на 18% (против сокращения на 15% в 2022 году) и превысил 5,88 млрд рублей. Ускорение роста просроченной задолженности началось во втором полугодии, после повышения ипотечных ставок, констатируют эксперты «Долгового консультанта». За месяц 2024 года портфель проблемной ипотеки на покупку строящегося жилья в России вырос сразу на 5%.

По его словам, накопленная просрочка по ипотеке на первичном рынке формируется из локальных трудностей конкретных заёмщиков. После ввода дома в эксплуатацию и оформления прав собственности кредит переклассифицируется в категорию «вторичного» рынка, снижая показатель проблемности в сегменте «на стройку» и увеличивая на «вторичке».

При этом эксперт подчеркивает, что доля просроченной ипотеки на «первичке» в РФ остается на крайне низком уровне и составляет всего 0,12% от совокупной задолженности по ипотеке на строящееся жилье.

По данным ДОМ.РФ, выдача ипотеки в России в первом квартале 2024 года сократилась почти на 20%. Спад произошел счет рыночных программ, ставки по которым остаются высокими — на уровне 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале застройщики продали жилья в новостройках Новосибирска и Новосибирской области на 7 млрд рублей. За месяц в регионе приобретено 1153 квартиры, что соответствует уровню января 2024 года.