В Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара на Хилокской свалке

В Новосибирске из-за пожара на мусорном полигоне «Левобережный» возбудили уголовное дело.

По версии следствия, причиной возгорание твердых бытовых отходов стали нарушения эксплуатации полигона. Это и повлекло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям.

— В рамках уголовного дела по факту совершения экологического преступления проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в региональном СК.

Напомним, свалка возле Хилокского рынка вспыхнула вечером 14 мая. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Едкий дым от горящего хлама распространился по всему Левобережью.

Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и обнаружили превышение в нем опасных веществ.

Ранее редакция сообщала о том, что после пожара на свалке житель Новосибирска записал видеообращение к мэру города с требованием закрыть полигон «Левобережный».