Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск

Власти Египта планируют запустить дополнительные авиарейсы в несколько крупных городов России. В их число попали Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Своими планами с РИА новостями поделился глава ETA Амра Элькади.
— Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год, — пояснил собеседник.
По словам Амра Элькади, переговоры об увеличении количества пассажирских перелетов с Россией уже ведутся.
Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines возобновила авиарейсы между Новосибирском и Баку. Полеты по данному маршруту также выполняют AZAL Airlines и авиакомпания ИрАэро.
Источник фото: Infopro54/автор Ольга Кирсанова
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