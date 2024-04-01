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Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск

  • 01/04/2024, 09:28
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Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск
Власти Египта таким образом хотят увеличить турпоток в свою страну.

Власти Египта планируют запустить дополнительные авиарейсы в несколько крупных городов России. В  их число попали Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Своими планами с  РИА новостями поделился глава ETA Амра Элькади.

— Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год, — пояснил собеседник.

По словам Амра Элькади, переговоры об увеличении количества пассажирских перелетов с Россией уже ведутся.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines возобновила авиарейсы между Новосибирском и Баку. Полеты по данному маршруту также выполняют AZAL Airlines и авиакомпания ИрАэро.

Источник фото: Infopro54/автор Ольга Кирсанова

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Рубрики : Общество Туризм Транспорт

Регионы: Новосибирск Казань Екатеринбург

Теги : туристы авиарейсы в Египет


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