Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск

Власти Египта планируют запустить дополнительные авиарейсы в несколько крупных городов России. В их число попали Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Своими планами с РИА новостями поделился глава ETA Амра Элькади.

— Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год, — пояснил собеседник.

По словам Амра Элькади, переговоры об увеличении количества пассажирских перелетов с Россией уже ведутся.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines возобновила авиарейсы между Новосибирском и Баку. Полеты по данному маршруту также выполняют AZAL Airlines и авиакомпания ИрАэро.