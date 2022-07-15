На таможне задержали 12 посылок с драгоценностями

Оперативники Новосибирской таможни задержали серию международных почтовых отправлений в Китай с ювелирными изделиями из золота, серебра и природных полудрагоценных камней. Свыше 100 наименований украшений не были задекларированы по установленной форме, сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Все двенадцать посылок отправила 25-летняя жительница Иркутска из Томска. Почтовые отправления проходили оформление на Новосибирском почтовом таможенном посту Центральной почтовой таможни. Внутри вызвавших подозрение отправлений таможенники обнаружили золотые и серебряные серьги, кольца, кулоны, колье, ожерелья, бусы и броши с природными самоцветами около двадцати различных видов, в числе которых аметист, турмалин, яшма, нефрит и другие.

Поскольку ювелирные изделия не были задекларированы, таможенники их изъяли и отправили на экспертизу в Новосибирский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. По предварительным данным, стоимость изделий составляет более 350 тысяч рублей.

В отношении женщины Сибирская оперативная таможня возбудила несколько дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию»). Правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможностью его конфискации.

Всего с начала 2022 года в таможнях Сибирского региона по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ возбуждено 1752 дела. Около тысячи из этих правонарушений совершены физическими лицами при перемещении алкогольной и табачной продукции, товаров народного потребления. Еще 654 дела приходится на долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в большинстве случаев недекларирование совершено ими при вывозе пиломатериалов.

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