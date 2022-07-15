О том, как фермерам попасть на полки к ритейлерам, задумались на федеральном уровне

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать продажу фермерских овощей и фруктов торговым сетям

Поручение правительства направлено соответствующим федеральным органам. Вице-премьер уточняет, что проблема, на которую стоит обратить внимание в первую очередь — проверка и подтверждение качества урожая. Срок исполнения поручения — до 30 июня. Об этом сообщают «РИА Новости».

— Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос возможности оформления документов, подтверждающих прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, распространяющих свое действие на сельскохозяйственную продукцию, произведенную ЛПХ, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях ее дальнейшей реализации в торговые сети и представить в правительство России согласованные предложения, — указано в поручении, подписанном вице-премьером.

Для начала продаж гражданам будет нужно оформить специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Доходы от реализации товаров или услуг физическими лицами облагаются по ставке 4%, а индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами — по ставке 6%, уточняет ГЛАС.РУ.

Напомним, в апреле представители ритейла, HoReCa и фермеров также обсуждали варианты сотрудничества. Первые сетовали, что не могут найти продукцию нужного им качества. Вторые говорили, что не имеют постоянных каналов сбыта — реализуют продукцию через знакомых, социальные сети, поэтому не могут планировать развитие, наращивать объемы, привлекать инвестиции. В итоге фермеры предложили рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов, чтобы получать конкретные объемы и качество в понятные сроки.

Ранее редакция сообщала, что в регионе фермеры начали создавать клубничные фермы.