Россия и Беларусь разрабатывают единый механизм промышленной политики

По словам министра промышленности республики Александра Рогожника, основная цель данных соглашений в том, чтобы обеспечить скоординированную работу промышленных отраслей двух государств, пишет ФАН.

Глава ведомства сообщил, что реализуют проект две рабочие группы.

— Совместное взаимодействие в рамках подписанных соглашений предусматривает, в первую очередь, максимальное вовлечение в кооперационный процесс промышленных предприятий государств-членов союза, в целях повышения импортонезависимости и обеспечения технологического суверенитета Союзного государства, в выработке эффективных механизмов финансирования и реализации таких кооперационных проектов, их поддержке со стороны стран, а также в развитии научно-технического взаимодействия, — пояснил Александр Рогожник.

Министр подчеркнул, что реализация соглашения подразумевает создание единого промышленного пространства и объединения материального и интеллектуального потенциалов. Рогожник добавил, что в ситуации санкций со стороны недружественных государств данный подход имеет особую актуальность.

Как сообщал посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, республика рассчитывает в ближайшем будущем получить доступ к закупкам российских госкорпораций.

Ранее редакция сообщала, что Беларусь планирует активизировать биржевую торговлю с Сибирью.

Фото Минобороны РФ