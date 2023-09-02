В вузы Новосибирска пришли учиться более 105 тыс студентов

105 тысяч студентов 1 сентября приступили к обучению в новосибирских вузах, сообщила пресс-служба правительства. Ранее на пресс-конференции министр образования области Сергей Федорчук сообщал, что в этом году на очную форму обучения в новосибирские вузы было подано 200475 заявлений. На первый курс на 2023-2024 год принят 17491 студент. Из них 11688 на бюджет, 1026 в рамках целевой квоты, 5569 поступили платно, 234 — по специальной квоте. 5067 студентов приехали в Новосибирские вузы из других регионов России. Кроме того, в вузы города поступило 1417 иностранцев. Средний балл ЕГЭ в этом году составил 67,43%.

— Ежегодно в образовательных организациях региона увеличивается численность обучающихся по программам ИТ-направленности: только за последние два года количество бюджетных мест для будущих ИТ-специалистов увеличилось в вузах до 2 532 мест (+202 места), в учреждениях СПО – до 890 мест (+400 мест), — приводит пресс-служба правительства региона слова министра цифрового развития Сергея Цукаря.

Для сравнения, в колледжи Новосибирска в этом году планируется принять 9.5 тыс студентов. Прогнозная численность обучающихся по программам СПО в этом году составляет 38839 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГТУ НЭТИ 1 сентября открыли новые общежития.