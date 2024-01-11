Рекламодателям

Новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз

  • 11/01/2024, 10:51
Автор:
Дмитрий Иващенко
На шоу он исполнил новогодние композиции.

Гармонист Дмитрий Иванющенко из Новосибирска уже пятый раз выступил на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

На шоу он исполнил композиции «Рождество» и «Зима в избушке».

— Я вырос в семье музыкантов. Детство провел в деревне под названием Правый Курундус. Сейчас эта деревня опустела, — рассказал гармонист.

Изредка гармонист приезжает в деревенский дом и, топя печь, вспоминает о прошлом.

Также он вспомнил, что в детстве наряжал елку мишкой и зайчиком.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец Сергей Рудов принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Фото со страницы Дмитрия Иванющенко в Вконтакте

1 051

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : шоу Песни от всей души гармонист Андрей Малахов


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Заказав выписку на Госуслугах, Михаил обнаружил, что незаметно для себя прошел две диспансеризации.
Читать далее >>

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска

Его проектирование практически закончено.
Читать далее >>

Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Новосибирцам предлагают пройти опрос из 9 вопросов.
Читать далее >>

Стало известно, кто разрушил скульптуры из снега в парке «Арена» в Новосибирске

Сейчас обсуждается вопрос об их восстановлении.
Читать далее >>

В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В этом году будут отремонтированы 236 км автодорог региональной сети, включая 45 км, которые относятся к новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Более 400 млн рублей вложат в обследование очистных сооружений Новосибирска

Горводоканал ищет подрядчика для подготовки объекта к реконструкции.
Читать далее >>

Выполнил гособоронзаказ Чкаловский авиазавод в Новосибирске

«Объединенная авиастроительная корпорация» отчиталась о поставках самолетов в 2023 году.
Читать далее >>

Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске

Застройщик должен передать обманутым дольщикам квартиры и 65 млн рублей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Анна Платоненко: Мы за здоровую красоту

Основатель медицинского косметологического центра HB cosmetology center, руководитель комиссии по эстетической медицине НОО «Опора России» Анна Платоненко — о бизнесе и секретах красоты.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пациентов новосибирской облбольницы отправили по домам из-за холода в палатах
11/01/24 12:52
Медицина Общество
Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ
11/01/24 12:51
Бизнес Инновации Технологии
Стало известно о работе школ и детских садов без отопления в Новосибирске
11/01/24 12:25
Город
Программу для генетической диагностики онкологии разработали в Новосибирске
11/01/24 12:24
Инновации Медицина Общество
Из-за аварии на ТЭЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело
11/01/24 12:17
Город Право&Порядок
Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перелете пассажирам из-за нехватки мест
11/01/24 12:08
Право&Порядок Транспорт
Более 6,5 тысяч бесплатных посылок отправили в зону СВО жители Новосибирской области
11/01/24 12:03
Общество
В больнице скончался ребенок, чьи родители погибли в ДТП под Новосибирском
11/01/24 11:37
Происшествия
Завершен демонтаж башенных кранов у пилона нового моста в Новосибирске
11/01/24 11:28
Город
Дрон «Викинг» для разведки в море разработал кадет из Бердска
11/01/24 11:09
Общество
Какие инвестиции в 2023 году принесли самый большой доход новосибирцам
11/01/24 10:59
Инвестиции Финансы
Впервые за 4 года рыба из Новосибирска отправилась в Китай
11/01/24 10:53
Бизнес
Новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз
11/01/24 10:51
Общество
Пропавшую девочку-подростка в зеленой куртке ищут в Новосибирске
11/01/24 10:32
Общество
Из-за коммунальной аварии глава Новосибирска провел оперативное совещание
11/01/24 10:01
Общество
Google Play сообщает о вредоносности 2ГИС жителям Новосибирска
11/01/24 9:33
Бизнес Общество
Аварийным отключением тепла в двух районах Новосибирска занялась прокуратура
11/01/24 9:25
Общество
Без тепла и горячей воды остались два района Новосибирска
11/01/24 8:51
Общество
Вахтовики погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой по пути в Новосибирск
11/01/24 8:16
Происшествия Транспорт
Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу
10/01/24 19:25
Медицина Общество Право&Порядок
Популярное
Продажа безалкогольного пива подросткам может попасть под запрет
11/01/24 11:35
Куриные яйца дешевле не станут
11/01/24 10:27
Полки с бесплатными продуктами для пенсионеров могут появиться в магазинах страны
10/01/24 16:53
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Автозавод Hyundai будет выпускать не только китайские авто
10/01/24 10:30
Как оформить кредитные каникулы в 2024
9/01/24 15:50
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска