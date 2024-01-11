Новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз

Гармонист Дмитрий Иванющенко из Новосибирска уже пятый раз выступил на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
На шоу он исполнил композиции «Рождество» и «Зима в избушке».
— Я вырос в семье музыкантов. Детство провел в деревне под названием Правый Курундус. Сейчас эта деревня опустела, — рассказал гармонист.
Изредка гармонист приезжает в деревенский дом и, топя печь, вспоминает о прошлом.
Также он вспомнил, что в детстве наряжал елку мишкой и зайчиком.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец Сергей Рудов принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
Фото со страницы Дмитрия Иванющенко в Вконтакте
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