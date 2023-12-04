На торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей

«Российский аукционный дом» объявил торги по продаже права требования почти 2,2 млрд рублей к предпринимателю, бывшему крупнейшему автодилеру Новосибирска Владимиру Сафронову. Продажа проводится посредством публичного предложения. Торги проводятся с 4 декабря по 13 марта 2024 года. Права требования подтверждены решениями Арбитражного суда Новосибирской области. Аукцион проводится со снижением цены. Последняя цена по которой продавец готов продать долги новосибирского бизнесмена — 219,7 млн рублей.

В 2021 году РАД выставлял на продажу долги Владимира Сафронова по цене 3 млрд рублей. Торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Напомним, Владимир Сафронов был совладельцем ГК «Макс моторс». Ранее компания являлась крупнейшим автодилером Новосибирска (Audi, Jeep, Land Rover, Mazda, Subaru, Volkswagen, Renault). Была официальным дилером Mitsubishi и SKODA в Новосибирске.

Осенью 2017 года компания признана банкротом. На начало 2018 года кредиторы предъявили ей около 700 млн рублей. Сафронов выступал поручителем по кредитным договорам, которые заключались на компании группы. Он был признан банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2018 года. Лариса и Александр Сафроновы — в марте 2018 года. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим назначен Сергей Кухтерин.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2022 году Кухтерин выставил на продажу имущество Владимира Сафронова, а также его супруги Ларисы Сафронов и сына — Александра Сафронова.