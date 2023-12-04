«Однозначно сериал вредит нам и нашим детям»: глава Союза отцов Сергей Майоров потребовал запретить «Слово пацана»

Глава Союза отцов из Новосибирска Сергей Майоров потребовал запретить нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», подчеркнув пагубное воздействие кинокартины на неокрепшие умы подростков.

― Однозначно сериал вредит нам и нашим детям. Если взрослый человек может разделить где хорошо, а где плохо, то наши дети зачастую не всегда понимают смысл, что хотят донести создатели сериала. На данный момент точно знаю, что в школах нашего города нашлись последователи и художественный замысел создателей пошёл в массы, — прокомментировал Infopro54 Сергей Майоров.

Режиссер, известный по фильмам «Горько» и «Звоните ДиКаприо», Жора Крыжовников снял новый сериал под названием «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставшим скандальным в России.

На данный момент вышло только 5 серий, но проект разделил общество на два лагеря: одни считают, что это недопустимый контент, другие же выступили в защиту сериала.

«Слово пацана» основан на реальных событиях и снят по одноименной книге Роберта Гареева. Автор поведал о событиях 80-х годов в столице Татарстана, свидетелем которых он стал лично. В те годы в Казани формировались молодежные преступные группировки, ведшие «войну» за господство над районами города. Это период окрестили «казанским феноменом».

Главные герои сериала — 14-летние школьники, волею судьбы попавшие в одну из районных банд «Универсамовские».

Ранее редакция сообщала о завершении съемок сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х.