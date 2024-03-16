«Не хочу отбирать хлеб у других артистов»: Никита Кологривый отказывается сыграть Жириновского

Популярный актер Никита Кологривый высказался о своем участии в фильме, где ему предложили сыграть роль известного политика. Артист сомневается, что он правильный кандидат.

― Тут уже господь Бог решит сыграю я эту роль или нет. Я считаю, что есть кандидатуры, которые более точнее попадут в его органику и образно-мыслительный мир, чем я. Я не хочу отбирать хлеб у тех, кто это сделает лучше. Просто я сейчас популярный артист и партия выбрала меня как первого кандидата. Но мне кажется, что я не сыграю его, ― откровенно признался Никита.

Звездный сибиряк рассказал, что с большим удовольствием готов вжиться в роль литературного героя, такого как Сенька Разин, например.

Кологривый заметил также, что ему нравится играть отрицательных персонажей.

― Со всеми женщинами, с которыми я общался сказали, что самые сексуальные ― антогонисты, ― сказал актер.

Ранее редакция писала, что эпатажная блогерша из Новосибирска поставила артиста в планку.