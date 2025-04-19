Общегородской субботник в Новосибирске перенесли на неделю

Сегодня, 19 апреля, в Новосибирске должен был пройти традиционный весенний общегородской субботник. Однако, планы спутала природа. Ночью в городе пошел снег, к утру высота снежного покрова достигала 10 см, началась пурга.

— Сегодня в Новосибирске за окном зима — снег и сильный ветер. Очевидно, что проводить субботник в таких погодных условиях невозможно. Принял решение перенести городской субботник — на 26 апреля, — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Стоит отметить, что о возможном похолодании со снегом было известно заранее и городские власти к этому готовились. Во многих дворах уборка проходила в течение недели. Предприятия и организации города также выходили на уборку прилегающей территории. В образовательных учреждениях школьники также выходили на закрепленные за ними участки.

Глава города обратился к предприятиям и организациям города с просьбой завершить приведение в порядок прилегающих территорий, как только погода улучшится. Он напомнил, что талоны на вывоз мусора можно получить в районных администрациях до 30 апреля. Полигон на улице Малыгина в это время также будет бесплатно принимать автомобильные шины.

Ранее редакция сообщала о том, что установку для переработки автопокрышек купило «Спецавтохозяйство» в Новосибирске.