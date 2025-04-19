В Новосибирске продают два этажа в академии следственного комитета

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области выставил на торги помещения в здании Московской академии следственного комитета, расположенные на центральной улице города — Красном проспекте. Решение принято в рамках приватизации областного имущества.

На первом этаже продается 758,2 кв.м, на втором — 760,4. Стартовая цена продажи каждого помещения 42 млн рублей. Торги запланированы на конец мая, уточняет организатор торгов.

По данным организатора, данное имущество выставлялось на продажу пять раз в 2024 году, один раз в 2025 году. Торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В 2009 году в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области был создан отдел профессионального развития (учебный центр). В 2011 году отдел был преобразован в Новосибирский филиал Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации. В конце 2018 года факультет повышения квалификации был преобразован в Новосибирский филиал Московской академии Следственного комитета, говорится на сайте академии.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр — долгострой на Ватутина. На предыдущих торгах объект никого не заинтересовал.