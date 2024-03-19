«Тачка на все 1000%»: блогер из Новосибирска Дава показал автомобиль за 7 млн, который подарил себе сам

В прошедшую субботу, 16 марта, известный российский блогер из Новосибирска Дава отметил свой 31-й день рождения. В качестве подарка сибиряк сам себе преподнес новенький инновационный гибридный люксовый кроссовер Li Auto L7. Своими впечатлениями от покупки Дава поделился с подписчикам в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России).

— Есть такой стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть. Знаю, что именно эта тачка сделана на все 300%. На все 1000%! Очень качественно сделана, очень хорошая. Я на это надеюсь, — широко улыбаясь говорит Дава.

Блогер продемонстрировал роскошный салон электрокара с красными кожаными сидениями и рассказал, как рассадит свою семью, намекнув, что планирует не менее трех детей.

— Здесь сижу я, здесь моя жена, здесь один наш пацан, здесь другой наш пацан. А там наша принцесса (на заднем сиденье — прим. Ред.) и все контролирует.

Китайский электрокар Li L7 — один из самых просторных пятиместных кроссоверов на рынке. Стоимость в салоне составляет порядка 7 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что во время съемок шоу «Сокровища императора» подруга ведущей Ольги Бузовой обвинила Давида Манукяна в хайпе на известности экс-возлюбленной.