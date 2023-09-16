В Новосибирске прошел пикет в поддержку сотрудников скорой помощи

Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске у станции скорой медицинской помощи на Семьи Шамшиных, 42 состоялась акция в поддержку сотрудников скорой помощи. Пикетчики потребовали предотвратить развал службы. Пикет согласовала мэрия города. Об этом сообщает Красный поворот в Вконтакте.

Напомним, что по словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, с 1 января 2023 года фондом Пенсионного и социального страхования РФ осуществляется специальная социальная выплата врачам станций отделений скорой помощи — 11 500 рублей, фельдшерам и медработникам — 7 000 рублей. Фельдшеры и медсестры станций по приему вызовов получают специальную выплату — 4 500 рублей.

Опрошенные редакцией сотрудники скорой, работающие в разных районах области и в Новосибирске, удивились этим суммам.

15 сентября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с представителями всех подстанций ССМП и администрацией медучреждения.

Повод для разговора — появившиеся в конце августа в СМИ публикации о «катастрофической ситуации» в новосибирской скорой с анонимными жалобами сотрудников на «массовые увольнения», «критическое сокращение бригад», «минимальные зарплаты», «неработающую информационную систему». Министр предложил врачам и фельдшерам обсудить волнующие их вопросы, и дальнейшее развитие службы.

Ранее редакция сообщала о том, что решения, принимаемые регионом для улучшения работы скорой помощи, эффективны.