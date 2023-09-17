Расследование дела о взрыве газа в Барабинске взял на контроль Александр Бастрыкин

Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

— По данным следствия, днем 16 сентября 2023 года в частном жилом доме в городе Барабинске Новосибирской области произошел хлопок воздушно-газовой смеси, в результате которого пострадали хозяин дома и его родственник. Мужчины доставлены в медицинское учреждение, — пояснили в следственном комитете.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, как сообщала пресс-служба МЧС, информация о происшествии поступила в 13:18 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, ещё

На реагирование привлекались 29 человек 10 единиц техники, из них от МЧС 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины происшествия выясняются.

Ранее редакция сообщала о том, что 86 многоквартирных домов в Новосибирске переведут на природный газ.