Страшное ДТП унесло жизни многодетной матери и троих её детей

В Омске 27-летняя женщина с тремя детьми ехала в гости к бабушке по дороге Большие Уки. В районе восьмого километра в Большуковском районе ей не удалось справиться с управлением автомобилем, сообщает управление прокуратуры по региону. Во время аварии машина перевернулась, после чего практически полностью погрузилась в воду, наполнявшую 5-метровый кювет.

В результате водитель, её 12-летний и 7-летний сыновья, а также 9-месячная дочка утонули.

Автомобиль обнаружил 43-летний отец семейства, который заволновался, что жена не отвечает на телефонные звонки, и отправился на их поиски.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Инцидент находится на контроле у прокуратуры.