На Троицу в Новосибирске запустят бесплатные маршрутки к трём кладбищам

В Троицкую родительскую субботу, и 4 июня, в праздник Святой Троицы, будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта для доставки горожан к кладбищам Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Дополнительный транспорт будет следовать:

— автобус «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище»;

— маршрутное такси «Магазин «Золотая Нива» — Гусинобродское кладбище».

Подвижной состав будет оборудован специальными информационными трафаретами.

Кроме того, будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.

3 и 4 июня с 09:00 до 19:00 для безопасности посетителей на кладбищах запретят въезд всех автомобилей, кроме общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков. Ограничения вводят на территории общественных кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», а также по проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на улице Малыгина.

Напомним, что в Новосибирске с 28 мая повысились цены на ритуальные услуги. Выкопать стандартную могилу и провести церемонию прощания будет стоит 9,2 тысячи рублей (ранее 8,5 тысяч рублей). Цыганское захоронение будет стоить 26,3 тыс рублей (ранее 24,3 тыс рублей). Могила для мусульман будет стоить 10,1 тыс рублей (ранее 9,3 тысяч). Обустройство семейного захоронения вырастет до 117,4 тысяч (ранее 101 тыс рублей). Новая ценовая политика на погостах начнет действовать с 28 мая по 1 июня 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта.