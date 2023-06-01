Утечка газа произошла на улице Весенней в Новосибирске

В среду, 31 мая, в Новосибирске на улице Весенней в доме №16 произошла утечка газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Спасатели прибыли на место в 18:52 после того, как поступил вызов о запахе газа в доме. Сотрудники МЧС проникли в квартиру и отключили подачу газа. Из дома были эвакуированы 70 человек, из них самостоятельно до прибытия спасателей — 50 человек.

На устранение проблемы и предотвращения хлопка бытового газа ушло около 30 минут, а после жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске в доме № 39 на ул. Линейной произошел взрыв бытового газа. В доме проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В результате взрыва погибли 14 жильцов, позднее ещё одна из пострадавших скончалась в больнице. Следственным комитетом по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны сотрудники компании ООО «Межрегионгаз Сервис», которые накануне взрыва выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Ранее редакция сообщала о том, как не стать жертвой лжегазовщиков.