Утечка газа произошла на улице Весенней в Новосибирске

В среду, 31 мая, в Новосибирске на улице Весенней в доме №16 произошла утечка газа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Спасатели прибыли на место в 18:52 после того, как поступил вызов о запахе газа в доме. Сотрудники МЧС проникли в квартиру и отключили подачу газа. Из дома были эвакуированы 70 человек, из них самостоятельно до прибытия спасателей — 50 человек.
На устранение проблемы и предотвращения хлопка бытового газа ушло около 30 минут, а после жильцы вернулись в свои квартиры.
Ранее редакция сообщала о том, как не стать жертвой лжегазовщиков.
Фото: pixabay — Magnascan
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