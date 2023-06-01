В Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников

— Задача, которую ставит регион: проектирование беспилотных летательных аппаратов со стопроцентной локализацией отечественных разработок в составе комплектующих., — сообщил на совещании по созданию в Новосибирской области малого регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем ректор НГТУ НЭТИ профессор Анатолий Батаев.

— Мы представили коллегам наши возможности и рассказали об опыте работы как с тяжелыми беспилотниками массой 3,7 тонн, так и с системами малой размерности. С 2022 года СибНИА выполняет работы по оценке годности беспилотных авиационных систем к эксплуатации и выдает акты оценки беспилотных авиационных систем к эксплуатации в рамках экспериментальных правовых режимов, — говорит директор СибНИА Владимир Барсук.

Он уточнил, что в вузе есть коллективы специалистов по самолетостроению, силовой электронике, электромеханике, IT, радиоэлектронике для реализации этого преокта. К проекту также будут подключаться институты СО РАН, предприятия авиастроения Новосибирской области и профильные коммерческие организации. Одним из участников центра будет ФАУ «СибНИА им Чаплыгина».

Центр будет разрабатывать, а потом, совместно с партнерами, запускать в производство электронику и компоненты беспилотной аэрокосмической системы, дополнительные компоненты БАС для интеграции в бизнес-процессы отрасли-потребителя, автоматические зарядные станции и другие решения для длительного автономного функционирования БАС, специальные решения БАС для экстремальных условий эксплуатации, перечисляет пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова уточнила, что предполагаемая к выпуску продуктовая линейка центра включает в себя БПЛА для аэрофотосъемки типа «летающее крыло», БПЛА с системами короткого взлета и посадки. — Создание регионального научно-производственного центра поможет перейти к серийному выпуску БПЛА в Новосибирской области, — сообщила она.

По информации редакции, проекты запуска производства дронов на своих площадках, сейчас прорабатывает несколько новосибирских предприятий.

Беспилотники предполагается использовать в таких отраслях, как геодезия и картография, строительство, агропромышленный комплекс, городская жилищная инфраструктура, транспорт, обеспечение безопасности, исследовательская и научная деятельность и спецназначение.

Напомним, о планы по производству беспилотников есть у Томской области, а новосибирцы разработали подводный дрон, который также готовы запускать в производство.

Ранее редакция сообщала, что ученые Новосибирска создадут грузовой беспилотник с дальностью полета до 500 километров.