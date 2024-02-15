Детский омбудсмен Надежда Болтенко держит на контроле конфликт в школе «Белая ворона»

Все ситуации жестокого обращения с детьми в Новосибирской области, как и жестокого поведения несовершеннолетних, находятся на контроле у уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко. Об этом она сообщила в ответ на запрос редакции о том, отслеживает ли она ситуацию с очередным конфликтом в частной школе города «Белая ворона».
— В мой адрес поступило обращение о ситуации в частной школе «Белая ворона», которое принято на рассмотрение. Совместно с представителями профильных ведомств проводится проверка, по результатам которой (при наличии оснований) будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством РФ, — пояснила Надежда Болтенко.
Собеседница редакции подчеркнула, что система частного образования сегодня имеет недостаточное правовое регулирование, что не позволяет обеспечить качественное предоставление услуг и безопасность детей. Кроме того, у частных образовательных организаций могут отсутствовать лицензии.
— В 2024 году я предложила рассмотреть вопрос правового регулирования деятельности системы частного образования в регионе на базе прокуратуры Новосибирской области совместно с профильными министерствами и ведомствами, — говорит детский омбудсмен. — Также предложения об изменении правового регулирования деятельности частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми разрабатываются в Заксобрании Новосибирской области и с уполномоченным по правам ребенка при президенте России.
— Руководство школы спустило на тормозах конфликт, своевременно не сообщив о травме родителям и не обратившись за медицинской помощью, — заявил отец пострадавшей ученицы.
Родительский комитет школы настаивает на проверке и правовой оценке деятельности частной школы: обращение размещено на сайте Change.org. На момент публикации материала его подписали 194 человека.
Как ранее сообщала редакция Infopro54, в Следственном комитете Новосибирской области проводится проверка по данному факту. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура.
— К сожалению, проблема насилия и жестокого обращения с детьми, жестокого поведения подростков с каждым годом становится все более актуальной, — комментирует Надежда Болтенко. — Среди многочисленных обращений, поступающих в мой адрес, наибольшую тревогу вызывают обращения о нарушении прав детей на жизнь, личную неприкосновенность и достоинство.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске и победить агрессию в школе.
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