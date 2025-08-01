На улицах Новосибирска резко выросло количество летних веранд

В Новосибирской области доля заведений общепита с верандами на улице выросла летом 2025 года на 43,3%, по сравнению с показателем 2024 года. Всего в городе 387 точек общепита, где можно перекусить «на воздухе». Об этом сообщила пресс-служба 2ГИС.

Однако, в общем количестве кафе и ресторанов заведения с верандами составляют всего 13,6%.

— Мы живем в Сибири и хотим наслаждаться каждым солнечным днем или пребыванием на свежем воздухе. И, конечно, гости летом выбирают заведения с открытыми летними площадками. Поэтому все просто: если у тебя есть летник, гости к тебе идут сами, — пояснила Infopro54 руководитель комитета по гостеприимству и туризму НОО «Опора России», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина Галина Ильина.

По ее словам, летняя веранда — это хорошее конкурентное преимущество для бизнеса.

— Не могу точно сказать вышли ли мы на допандемийный уровень по количеству летних веранд в городе или нет, но в центре их стало больше. Это четко видно, — подчеркнула Ильина.

Для сравнения, в целом по России прирост общепита с верандами за год составил 41%. В лидерах — Красноярск (+79,5%). В городе этим летом работают 271 заведение с верандами. В целом в городах-миллионниках 17000.

Напомним, по данным мэрии Новосибирска, в весенне-летний период 2021 года в городе работало 122 веранды на 5,5 тысяч посадочных мест. До этого в сезон открывались немногим более 100 веранд. В 2023 году рестораторы опасались, что вообще не смогут работать в этом формате. Долгое время веранды были закрыты и в 2020 году, когда в области действовал жесткий карантин.

Ранее редакция сообщала о том, что летние веранды кафе и ресторанов в Новосибирске могут работать и зимой, если владелец оплачивает аренду.