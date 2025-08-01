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В КРТ Клюквенный под Новосибирском выходит новый застройщик

  • 01/08/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
В КРТ Клюквенный под Новосибирском выходит новый застройщик
Компания намерена запустить первую очередь проекта к концу 2027 года

Девелоперская компания «Талан» получила разрешение на строительство квартала в микрорайоне Клюквенный. Напомним, это самый крупный проект КРТ, который сейчас реализуется в Новосибирской области — общей площадью 205,6 га. Квартал будет состоять из четырех очередей жилой площадью около 110 тысяч кв метров. Еще около 5 тысяч составит коммерческая инфраструктура. Совокупный объем инвестиций в проект застройщик оценивает в 16 млрд рублей.

Первую очередь квартала площадью около 25 тысяч кв метров компания намерена сдать в эксплуатацию в конце 2027 года.

Напомним, в 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка в Клюквенном площадью более 8,5 га. В октябре 2024 года «дочка» девелопера — ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — выиграла тендер на право заключения договора субаренды еще на три земельных участка общей площадью более 7 га. Как сообщали в пресс-службе оператора проекта — АО «АРЖС», — итоговая цена, которую агентство получит по второму договору субаренды — 827 млн рублей. Это на 15 млн. рублей больше минимального размера платежей для заключения договора субаренды, завяленной в конкурсной документации. ГК «Талан» была единственным участником конкурса.

Возведение первого дома в Клюквенном началось в 2024 году. На площадку вышел омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6».

 — Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин. К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания.  Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера, — говорил  генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян

На территории Клюквенного также планируют возводить жилье новосибирское ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и ГК «Союз» из Барнаула.

Ранее редакция сообщала о том, что за строительством микрорайона под Новосибирском будут следить беспилотники

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Талан».

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ Клюквенный застройщики Новосибирска


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