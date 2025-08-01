В мэрии Новосибирска озвучили планы по ужесточению требований к электросамокатам

Вопрос об ужесточении нормативно-правовой базы, регламентирующей использование средств индивидуальной мобильности в Новосибирске, находится на рассмотрении. Об этом сообщил Om1 Новосибирск со ссылкой на департамент транспорта мэрии.

— Мэрия Новосибирска открыта к диалогу по этому вопросу. Все конструктивные предложения горожан по регулированию использования СИМ в городской черте будут учтены в работе, — говорится в ответе департамента.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 1 августа в своем телеграм-канале сообщил, что муниципалитет вместе с операторами дорабатывает требования к работе кикшеринга в городе. В частности, речь идет об определении мест разрешения движения СИМ, в том числе в центре города и на гостевых маршрутах, организации официальных парковок, а также усилением контроля за использованием средств индивидуальной мобильности.

— Сейчас подписываем с компаниями соглашения — в них четко прописаны права и обязанности сторон, — подчеркнул Кудрявцев.

Он также отметил, что сейчас в Новосибирске работает более 13 тысяч самокатов.

Стоит отметить, что 31 июля один из операторов рынка кикшеринга, работающий в Новосибирске, — Whoosh — сообщил, что число аварий с участием самокатов компании сократилось на 54% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. Больше всего снижение аварийности наблюдается при фиксации нарушений возрастных ограничений сервиса (дети младше 16 лет): минус 75% и инцидентов с участием пешеходов: минус 40%.

Около 90% происшествий обходится с легкими последствиями или совсем без них, уточнили в компании.

По мнению представителей кикшеринга, эта динамика была обеспечена благодаря системной работе, выстроенной между мэрией, ГАИ и сервисом в Новосибирске.

Напомним, с апреля по июнь 2025 года в Новосибирске через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности поступило 2021 обращение о нарушениях правил каршеринга электросамокатов. Половина жалоб касалась неправильной парковки (50 %), четверть — езды вдвоём на самокатах (25 %), пятая часть — перевозки детей без учёта возрастных ограничений (20 %). Остальные сообщения были связаны с опасным вождением и отказом спешиваться в зонах пешеходного доступа.

По данным опроса, который мэрия проводила в прошлом году, СИМ пользуется 40% населения мегаполиса.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. У каждого оператора флот составляет несколько тысяч единиц средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в городе работает множество пунктов проката самокатов: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Кроме того, в Новосибирске растет количество электровелосипедов, которыми пользуются курьеры и доставщики.

Ранее редакция сообщала о том, что медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске. Количество пациентов в больницах города резко увеличивается в период массовых гуляний.