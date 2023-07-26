На улицах Новосибирска восстановили освещение после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры мэрия приняла меры к ремонту освещения городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— Восстановили линии наружного освещения по улице Максима Горького в районе домов 39, 51, 53; по Свердлова — от дома 3 до дома 7; по Комсомольскому проспекту — в районе дома 4а и домов 12 и 53; по Ленина, по Владимировской в районе домов 3, 5, на Фабричной в районе АЗС; на Прибрежной к Дмитровскому мосту и на пересечении улиц Ленина и Урицкого, — говорится в сообщении.

Напомним, что прокуратурой проведена проверка по жалобе местных жителей на несоблюдение требований администрацией города Куйбышева законодательства о безопасности дорожного движения, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Автомобильная дорога по улице 70 лет Победы в г. Куйбышев фактически отсутствует и не соответствует требованиям ГОСТа Р 50597-2017 и ГОСТа Р 52766-2007.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура внесла мэру Новосибирска представление за разбитые дороги и засоренные ливневки.