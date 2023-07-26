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Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

  • 26/07/2023, 10:00
Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%
В экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.

Начальник Сибирского таможенного управления, генерал-майор таможенной службы Александр Ястребов рассказал редакции Infopro54 о ключевых трендах внешнеэкономической торговли, сформировавшихся в Сибирском федеральном округе.

— Александр Николаевич, какие ключевые тренды внешней торговли сложились в СФО в 2023 году?

— В январе-мае 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внешнеторговый оборот Сибирского региона, включая взаимную торговлю с государствами – членами Евразийского экономического союза, уменьшился на 9%. При этом традиционно сохраняется экспортная направленность. Доля экспорта в товарообороте СФО составила 80%, доля импорта — 20%.

В экспортных поставках наблюдается отрицательная динамика, а в импортных — положительная. Так, в экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное.

— Какие позиции товаров показали самую серьезную динамику? Появились ли новые товары в экспорте?

— Если говорить про экспорт, около половины его стоимостного объема — 49% — составляют топливно-энергетические товары (уголь каменный, нефть сырая, нефтепродукты, кроме сырых, кокс и полукокс из каменного угля). В этой категории наблюдается снижение стоимостных показателей.

Есть категории товаров, которые показали неплохую положительную динамику стоимости экспорта. Экспорт алюминия вырос в 1,6 раза, а поставки железнодорожных вагонов (платформ) увеличились в 4 раза. Вырос экспорт некоторых видов агропромышленной продукции, например гороха свежего — в 5,4 раза.

Из товаров, появившихся в экспорте, можно отметить ткани перевивочного переплетения и оксид марганца, поставки которых осуществлялись в Казахстан.

В импорте рост стоимостных объемов поставок показали транспортные средства и части к ним — в 2,7 раза, изделия из резины и каучука — в 2,2 раза, электрические машины и оборудование – на 42%.

Выросли поставки топливно-энергетических товаров, включая пек и кокс пековый, нефтепродукты, кроме сырых, — в 1,6 раза. Увеличились в 1,9 раза поставки какао и продуктов из него для пищевой промышленности.

Эти и другие категории товаров обеспечили рост стоимости импорта, о котором я говорил ранее.

— Наблюдается ли рост количества новосибирских компаний, которые выходят на внешний рынок?

— С начала 2023 года количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%, в первую очередь за счет увеличения экспортеров из числа микропредприятий. Количество таких участников ВЭД возросло на 40%, объем вывозимой ими продукции вырос в физическом выражении на 15,5%, в стоимостном — на 3%.

— Сохраняется ли внешнеторговый оборот с «недружественными» странами?

— Внешнеторговые отношения с участниками ВЭД из большинства «недружественных» стран сохранились. При этом отмечается сокращение стоимостных объемов внешней торговли с такими странами, как США, Германия, Франция и другими.

— Удалось ли участникам ВЭД выстроить новые каналы поставок взамен утерянных?

— Произошедшие за последние полтора года изменения в схемах поставок потребовали от бизнеса адаптироваться к новым реалиям, искать новых партнеров.

По ряду стран мы наблюдаем рост товарооборота. Китай, традиционный лидер во внешнеторговых отношениях, нарастил стоимостной объем внешней торговли с Сибирью на 41%. Этим он увеличил свою долю во внешнеторговом обороте СФО с 24 до 38%.

Кроме того, положительную динамику показывает торговля с Республикой Корея. Рост стоимостного объема составил 1,6 раза, а удельный вес в общем объеме вырос с 5 до 9%. В 2,3 раза выросли торговые отношения с Индией, в 1,7 раза — с Турцией.

Отмечается значительный рост объемов торговли с Гонконгом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

— Какие товары, которые производят сибирские компании, востребованы?

— Как я уже отмечал, традиционно значительная часть экспорта — это топливно-энергетические товары.

С начала года значимый объем экспорта региона составила целлюлоза древесная — 2,6%, а стоимостной рост ее экспорта составил 26%.

На 41% выросла стоимость экспорта злаков: пшеницы, ячменя, кукурузы. Готовые продукты из зерна и злаков показали рост на 18,5%.

— Расскажите подробнее о ситуации с импортом техники, оборудования?

— Импорт машин, оборудования и транспортных средств в СФО показывает уверенный рост: по стоимости — на 13,5%, по весу — на 28%.

Самый высокий рост стоимостного объема наблюдается по легковым автомобилям — в 17 раз. Стоимостной объем ввезенных тракторов вырос в 6 раз, грузовых автомобилей — в 3 раза.

В 1,5 раза выросли поставки приборов и устройств, применяемых в медицине, таких как магнитно-резонансные томографы, шприцы с иглами, а приспособления ортопедические — в 3 раза.

62% от стоимостного объема поставок техники и оборудования пришлись на Китай, его доля выросла в 1,8 раза. Также осуществлялись поставки из стран Евразийского экономического союза и некоторых стран дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что кондитерские фабрики Сибири в 2 раза увеличили импорт какао-продуктов.

Материал и фото предоставлены пресс-службой Сибирского таможенного управления

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Рубрики : ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экспорт из Сибири Сибирское таможенное управление импорт в Сибирь Александр Ястребов


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