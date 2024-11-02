Фуры объезжают ограничительную рамку на Малыгина через кладбище

В Ленинском районе, в районе дома № 4 по улице Малыгина, восстановлены габаритные ворота. Они предназначены для ограничения проезда большегрузного транспорта. На въезде с улицы Хилокской установлены предупреждающие дорожные знаки.

— Габаритный ограничитель для большегрузов был установлен на улице Малыгина после многочисленных жалоб жителей Хилокского микрорайона. Однако уже в сентябре балки, ограничивающие высоту проезжающего транспорта, были повреждены — по мнению жителей, это было сделано намеренно, — говорится в сообщении мэрии города.

На это оперативно отреагировала власть, на следующий день устройство восстановили.

Однако это габаритные ворота долго не проработали: грузовик на полной скорости врезался в ограничитель. Сейчас он восстановлен, а основание для опор забетонировано.

Между тем, жители заметили, что фуры уже нашли альтернативный маршрут: они объезжают рамку через территорию Клещихинского кладбища, а потом через его территорию выезжают на улицу Хилокскую.

— Арендаторы территории дисбата разработали новый маршрут. Нам и раньше приходили сигналы, что они используют для этого территорию рядом расположенного кладбища «Клещихинское», но тут это удалось зафиксировать местным жителям, — рассказал Михаил Михайлов, общественник.

Ранее редакция сообщала о том, что диверсией фуры на улице Малыгина в Новосибирске занимается прокуратура.