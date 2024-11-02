Владельцы глэмпингов в Новосибирске отличились ценами на отдых

Комфортное проживание в непосредственной близости к природе интересует все больше россиян. Поэтому популярность глэмпинга с каждым годом только возрастает. Буквально за год количество доступных для проживания эко-отелей в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом рассказали в пресс-службе Авито Путешествия.
В Новосибирской области, по данным сервиса, предложение на рынке глэмпинга за год выросло в 3,6 раза. Стоимость проживания в сутки составляет в среднем 8 тысяч рублей. Это самая высокая цена за такой отдых в России. Аналогичный ценник за сутки выставляют глэмпинги в Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. Средняя цена по России — 7 тысяч рублей.
В среднем в глэмпингах Новосибирска туристы останавливаются на сутки. Доля региона бронирований и предложения в общем объеме невелика — всего 1%. Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%).
— Во всех регионах туристы останавливались в глэмпинге не более, чем на двое суток. В силу погодных условий в таких объектах уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи, — отмечает руководитель направления Авито Путешествия Артем Кромочкин.
Напомним, Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д.
По нацпроекту в 2023 – 2024 годах Новосибирская область привлекла федеральное финансирование на модульные гостиницы в размере 295 млн рублей. Субсидию получили 6 проектов. Финансирование предоставляется в размере 50% от стоимости проекта, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор.
По данным Минэко, в 2024 году в Новосибирской области, в рамках этой программы новые глэмпинги также должны открыться в следующих локациях:
По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, подобный конкурс будет объявлен и на 2025-2026 годы.
Ранее редакция сообщала, что ночь в гостинице Новосибирска обходится в среднем в 5700 рублей.
Фото freepik , автор: frimufilms
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