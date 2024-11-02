Владельцы глэмпингов в Новосибирске отличились ценами на отдых

Комфортное проживание в непосредственной близости к природе интересует все больше россиян. Поэтому популярность глэмпинга с каждым годом только возрастает. Буквально за год количество доступных для проживания эко-отелей в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом рассказали в пресс-службе Авито Путешествия.

В Новосибирской области, по данным сервиса, предложение на рынке глэмпинга за год выросло в 3,6 раза. Стоимость проживания в сутки составляет в среднем 8 тысяч рублей. Это самая высокая цена за такой отдых в России. Аналогичный ценник за сутки выставляют глэмпинги в Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. Средняя цена по России — 7 тысяч рублей.

В среднем в глэмпингах Новосибирска туристы останавливаются на сутки. Доля региона бронирований и предложения в общем объеме невелика — всего 1%. Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%).

— Во всех регионах туристы останавливались в глэмпинге не более, чем на двое суток. В силу погодных условий в таких объектах уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи, — отмечает руководитель направления Авито Путешествия Артем Кромочкин.

Напомним, Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д.

По нацпроекту в 2023 – 2024 годах Новосибирская область привлекла федеральное финансирование на модульные гостиницы в размере 295 млн рублей. Субсидию получили 6 проектов. Финансирование предоставляется в размере 50% от стоимости проекта, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор.

По данным Минэко, в 2024 году в Новосибирской области, в рамках этой программы новые глэмпинги также должны открыться в следующих локациях:

На территории базы «Лаки Глэмпинг» — 51 дом-сфера и SPA-центр с открытым бассейном.

На базе отдыха «Медвежка» в Ленинском районе — 5 модульных домиков на берегу озера.

На территории базы отдыха «Голубое озеро» в Бердске — 54 модульных дома из клееного бруса в стиле «барн-хаус».

На территории курорт-отеля «Маслянино» в Маслянинском районе — 51 домик-неотипи со стенами из закаленного стекла.

На территории санатория «Краснозерский» в Краснозерском районе.

На территории базы отдыха «Шале Каракан» в Ордынском районе — расширение номерного фонда за счет создания двухэтажных модульных домов.

Проект экопарка «Коён» близ села Морозово — домики из природных материалов со спортивными и детскими площадками.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, подобный конкурс будет объявлен и на 2025-2026 годы.

Ранее редакция сообщала, что ночь в гостинице Новосибирска обходится в среднем в 5700 рублей.